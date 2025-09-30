La scena politica internazionale è stata scossa da una notizia inaspettata: l’ex Primo Ministro britannico Tony Blair è stato nominato membro del nuovo “Board of Peace” proposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo organismo internazionale, presieduto dallo stesso Trump, avrebbe il compito di supervisionare la transizione di governo a Gaza, qualora Hamas accettasse un ambizioso piano di pace in 20 punti. Ma cosa c’entra Blair con Gaza, e perché proprio lui è stato scelto per un ruolo così delicato in un momento storico così complesso? Il coinvolgimento di Blair, figura controversa per il suo ruolo nella guerra in Iraq del 2003, aggiunge un ulteriore livello di sorpresa a una proposta che, sulla carta, mira a porre fine a quasi due anni di conflitto, ma che lascia a dir poco perplessa gran parte del mondo arabo e non solo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dall’Iraq a Gaza: cosa ci fa Tony Blair nel piano “shock” di Trump?