Dall’hangar di Udine parte il coro | più scienza digitale in classe

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un hangar trasformato in aula hi-tech, i più brillanti giovani programmatori d’Italia hanno trasformato una gara in un manifesto: affidare alle discipline STEM il compito di rinnovare la scuola e, con essa, la società. La XXV edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica ha dimostrato quanto talento e visione possano nascere fra i banchi. Uno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dall8217hangar di udine parte il coro pi249 scienza digitale in classe

© Sbircialanotizia.it - Dall’hangar di Udine parte il coro: più scienza digitale in classe

In questa notizia si parla di: dall - hangar

Udine, parte la sperimentazione per trasformare via Petrarca in una strada scolastica - Mobilità sostenibile, meno inquinamento, maggiori spazi pedonali e sicurezza. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Dall8217hangar Udine Parte Coro