Dalle passerelle della Paris Fashion Week alle tendenze che detteranno lo stile della prossima stagione Le scarpe PE26 di Louis Vuitton e Dior sono già oggetti del desiderio

Iodonna.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

P arigi chiude il cerchio delle fashion week e accende i riflettori sulla moda Primavera-Estate 2026. Dopo New York, Londra e Milano, è la capitale francese a svelare le ultime tendenze, con défilé che mescolano allure parigina e tocchi di leggerezza estiva. Protagoniste indiscusse? Le scarpe di Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior e gli altri marchi di punta della moda francese. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Tra décolleté affilatissime, slingback in vernice e ballerine raffinate: ecco definite le nuove regole dello stile nato sotto la Tour Eiffel. Per restare un passo avanti e cogliere i dettagli direttamente dai défilé, la gallery con le scarpe più desiderabili, aggiornata sfilata dopo sfilata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

