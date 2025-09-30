Dalle passerelle della Paris Fashion Week alle tendenze che detteranno lo stile della prossima stagione Le scarpe PE26 di Louis Vuitton e Dior sono già oggetti del desiderio
P arigi chiude il cerchio delle fashion week e accende i riflettori sulla moda Primavera-Estate 2026. Dopo New York, Londra e Milano, è la capitale francese a svelare le ultime tendenze, con défilé che mescolano allure parigina e tocchi di leggerezza estiva. Protagoniste indiscusse? Le scarpe di Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior e gli altri marchi di punta della moda francese. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Tra décolleté affilatissime, slingback in vernice e ballerine raffinate: ecco definite le nuove regole dello stile nato sotto la Tour Eiffel. Per restare un passo avanti e cogliere i dettagli direttamente dai défilé, la gallery con le scarpe più desiderabili, aggiornata sfilata dopo sfilata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: passerelle - paris
La bellissima Elodie sulle passerelle francesi per la sfilata di L'Oréal Paris! ( di @L’Oréal Paris ) #elodie #lorealparis #parigifashionweek #Parigi #fashionweek - facebook.com Vai su Facebook
passerelle nel mondo, #ChristyTurlington e la collega #LaetitiaCasta, con la star di #MullolhandDrive poi volata in Francia , oggi di compleanno, a Parigi per l’incipit della #ParisFashionWeek e raggiunta dagli #auguri della cara amica #MichellePfeiffer e d - X Vai su X
Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate - Attesi i grandi ritorni e le novità: da Jonathan Anderson per Dior a Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, fino a Michael Rider per Celine ... Da dilei.it
L'Oreal Paris Fashion Week 2025, pagelle look: Kendall Jenner dea (10), Cara Delevingne sexy (9,5), Andy MacDowell e i capelli grigi (9) - All’alba della Paris Fashion Week va in scena uno degli eventi più attesi della kermesse. Riporta msn.com