Ci sono accessori che passano inosservati e altri che, all’improvviso, cambiano il ritmo della moda. La cintura appartiene a questa seconda categoria: un dettaglio capace di scrivere da sola la silhouette di una stagione. Dopo anni trascorsi a vivere nell’ombra, l’autunno-inverno 2025 la riporta in prima fila. Oversize come sculture che stringono cappotti e abiti fluidi, sottilissima come un filo da annodare in vita, tempestata di cristalli o ridotta all’essenzialità di un cuoio naturale: la cintura torna a essere il segno grafico che sottolinea e scolpisce. Sulle passerelle non c’è maison che non l’abbia celebrata: Schiaparelli l’ha trasformata in gioiello architettonico, Balmain l’ha resa simbolo di proporzioni audaci. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle passerelle alle celebrity, la cintura domina la stagione più fredda in tutte le forme