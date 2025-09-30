L a lingua italiana continua a trasformarsi, riflettendo i cambiamenti della società contemporanea. Ne sono una chiara dimostrazione le parole nuove che ogni anno entrano nei vocabolari, proprio come quelle che sono state accolte nell’edizione del vocabolario Zingarelli 2026. Sono oltre mille voci e significati che raccontano l’Italia di oggi, con le sue contraddizioni, le tendenze sociali e le influenze culturali. Femminicidio è la parola dell’anno secondo Treccani X Le parole della società contemporanea entrano nello Zingarelli 2026. Alcuni termini colpiscono subito e più di altri: l’aporofobia, per esempio, che dà un nome alla paura verso i poveri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'aporofobia, la paura della povertà, all'amichettismo, dalle cicchetterie venete al rosso Ferrari: le nuove parole del dizionario non sono solo neologismi, ma veri e propri frammenti di realtà