Dalla vacanza da sogno a un ferro da stiro da 6 mila euro | anziani truffati e minacciati
Tutto nasce dal partecipare a un qui telefonico dove le povere persone rispondevano e qualche giorno dopo si presentavano a casa i criminali Una truffa di quelle davvero atroci. Approfittare come al solito di persone deboli e fragili per portargli via tutto e se non pagavano, ecco che scattavano le minacce e in qualche caso anche tentativi di aggressione. E’ successo a diversi anziani che sono stati truffati nel Nord Italia. (Ansa Foto) Cityrumors.it Si tratta di una brutta situazione che è capitata a decine di anziani che sono stati truffati in tutto e per tutto, con il trucco del viaggio premio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: vacanza - sogno
Una vacanza da sogno e risparmiare? Si può: turismo open air, alloggi easy, offerte last minute, pagamenti a rate e muoversi “to be like a local”
Vacanza da sogno in Tanzania a prezzi stracciati: scoperta maxi truffa
Vacanza da sogno in Tanzania ma è una truffa: 10mila euro il pacchetto pubblicizzato sui social
Vacanza da sogno in un resort 5? sul mare, con formula All Inclusive Voli, transfer e tanto relax… a partire da soli 513€ a persona Tante date disponibili fino al 2026! Link al deal nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Settembre: una vacanza di sogno, 7 proposte per un soggiorno ad un prezzo interessante, in hotel di alto livello • Settembre è uno dei mesi più piacevoli dell’anno per andare in vacanza; con un pizzico di fortuna il tempo è ancora buono senza i picchi d… - X Vai su X
In vacanza il ferro da stiro è bandito, ma con questo trucco le pieghe vanno via lo stesso - Per eliminare le pieghe dai vestiti in vacanza non serve affatto il ferro da stiro: basta provare questo trucco geniale per rimuoverle subito e senza nessuna fatica. diregiovani.it scrive
Vestiti stropicciati in vacanza? Nessun problema, il ferro da stiro a vapore pieghevole è la soluzione (-15%) - Il ferro da stiro a vapore VINATO da viaggio è in offerta su Amazon: compatto, potente, sicuro e adatto a tutti i tessuti. Come scrive quotidiano.net