Tutto nasce dal partecipare a un qui telefonico dove le povere persone rispondevano e qualche giorno dopo si presentavano a casa i criminali Una truffa di quelle davvero atroci. Approfittare come al solito di persone deboli e fragili per portargli via tutto e se non pagavano, ecco che scattavano le minacce e in qualche caso anche tentativi di aggressione. E’ successo a diversi anziani che sono stati truffati nel Nord Italia. (Ansa Foto) Cityrumors.it Si tratta di una brutta situazione che è capitata a decine di anziani che sono stati truffati in tutto e per tutto, con il trucco del viaggio premio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Dalla vacanza da sogno a un ferro da stiro da 6 mila euro: anziani truffati e minacciati