N on capita tutti i giorni che Kate Moss, Naomi Campbell, Rosalía e Pedro Almodóvar si ritrovino nello stesso progetto. Ma se l’occasione è il 50° compleanno di Zara, tutto è possibile. Cinquant’anni e non sentirli: per festeggiare il traguardo, Zara ha chiamato a raccolta 50 tra i più grandi nomi della moda, dell’arte, del cinema e del design. Shopping d’autunno: 10 capi must-have di stagione X Il risultato? Una collezione-anniversario con pezzi esclusivi che spaziano da abiti couture a sacchi a pelo, passando per borse, occhiali e persino un trasportino per animali. Zara compie 50 anni: un compleanno da superstar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalla trousse di Pat McGrath al trasportino di Steven Meisel: i pezzi folli dei 50 anni di Zara