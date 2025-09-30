Dalla Tour Eiffel scintillante ai maxi-fiocchi | la collezione firmata Anthony Vaccarello celebra una donna potente elegante e irresistibilmente moderna

Iodonna.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a Tour Eiffel illuminata come un set cinematografico e un grande ovale d’onice hanno fatto da cornice alla sfilata Saint Laurent Primavera Estate 2026, che ha inaugurato la Paris Fashion Week. Anthony Vaccarello ha intrecciato codici storici della maison con nuove sperimentazioni, offrendo uno spettacolo totale che ha incantato pubblico e ospiti celebri come Carla Bruni e Zoë Kravitz. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Saint Laurent e l’estetica come linguaggio. «Da Saint Laurent le estetiche sono linguaggio», afferma Anthony Vaccarello, direttore creativo dal 2016. L’idea centrale è che l’abito diventi un codice visivo e simbolico, capace di attraversare arte, società e politica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dalla tour eiffel scintillante ai maxi fiocchi la collezione firmata anthony vaccarello celebra una donna potente elegante e irresistibilmente moderna

© Iodonna.it - Dalla Tour Eiffel scintillante ai maxi-fiocchi: la collezione firmata Anthony Vaccarello celebra una donna potente, elegante e irresistibilmente moderna

In questa notizia si parla di: tour - eiffel

Parigi, fuochi d’artificio e oltre mille droni sopra Tour Eiffel per il 14 luglio, Presa della Bastiglia celebrata con spettacolo di 30’ - VIDEO

Un «gufo» all’ombra della Tour Eiffel

Parigi, la Tour Eiffel si illumina di giallo e azzurro per rendere omaggio all'Ucraina

La Tour Eiffel fa 130 anni, alle prese con un maxi-lifting - Si festeggia la "Signora di ferro", che compie 130 anni, ma tutt'attorno alla Tour Eiffel ferve l'attività di giganteschi cantieri. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tour Eiffel Scintillante Maxi