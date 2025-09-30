Dalla Tour Eiffel scintillante ai maxi-fiocchi | la collezione firmata Anthony Vaccarello celebra una donna potente elegante e irresistibilmente moderna
L a Tour Eiffel illuminata come un set cinematografico e un grande ovale d’onice hanno fatto da cornice alla sfilata Saint Laurent Primavera Estate 2026, che ha inaugurato la Paris Fashion Week. Anthony Vaccarello ha intrecciato codici storici della maison con nuove sperimentazioni, offrendo uno spettacolo totale che ha incantato pubblico e ospiti celebri come Carla Bruni e Zoë Kravitz. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Saint Laurent e l’estetica come linguaggio. «Da Saint Laurent le estetiche sono linguaggio», afferma Anthony Vaccarello, direttore creativo dal 2016. L’idea centrale è che l’abito diventi un codice visivo e simbolico, capace di attraversare arte, società e politica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
