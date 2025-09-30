Dalla spesa all'arresto | moglie carabiniere e marito poliziotto fermano due ladri mentre sono al supermercato

Un 16enne e un 25enne hanno provato a rubare una moto dal parcheggio di un supermercato di Palermo venerdì 26 settembre. Ma sono stati fermati da un Maresciallo dei carabinieri e da un Ispettore di polizia, rispettivamente moglie e marito, che in quel momento erano fuori servizio e stavano facendo la spesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it