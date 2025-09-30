Dalla robotica all' animazione un progetto per giovani targato ' MakerDojo Club'

Un nuovo progetto di educazione digitale e animazione rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. 'MakerDojo Club' è in programma con cinque appuntamenti nei pomeriggi di venerdì, a partire dal 10 ottobre al Laboratorio Aperto di Ferrara in via Castelnuovo 10.

