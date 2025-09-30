Dalla pelle agli ovuli | la tecnica rivoluzionaria che potrebbe cambiare per sempre la cura dell’infertilità

Un team di scienziati dell’Oregon Health & Science University ha compiuto un passo straordinario nel campo della medicina riproduttiva, dimostrando per la prima volta che è possibile trasformare cellule della pelle umana in ovuli funzionanti. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications, rappresenta un passo importante nella lotta contro l’infertilità e apre scenari fino a poco tempo fa relegati alla fantascienza. L’infertilità colpisce milioni di persone in tutto il mondo, spesso a causa di gameti disfunzionali, ovvero ovuli o spermatozoi che non funzionano correttamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

