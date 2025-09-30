Dalla partecipazione agli Europei 2032 potrebbe dipendere il nuovo Dall' Ara e vice versa

Bolognatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione del nuovo DallAra, o in alternativa il restyling dell’attuale stadio del Bologna FC, potrebbe dipendere dalla candidatura della città agli Europei del 2023, così come il torneo Uefa e la casa dei rossoblù potrebbero viaggiare su due strade completamente diverse.È noto: il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partecipazione - agli

Lavoro, Fai Cisl: "Ottimo risultato l’accordo in Spiedì con aumento di premi, welfare e partecipazione agli utili"

Dalla partecipazione agli Europei 2032 potrebbe dipendere il nuovo Dall'Ara, e vice versa - Ma 'ballano' parecchi milioni di euro e la proprietà del Bologna FC temporeggia ... bolognatoday.it scrive

partecipazione agli europei 2032Stadio ed Europei, Lepore in pressing: “Entro metà ottobre un piano degli interventi, ma tocca al Bologna la decisione finale” - Solo allora potremo stabilire se candidarci ad ospitare le partite per il c ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Partecipazione Agli Europei 2032