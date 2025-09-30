Dalla Flotilla a Gaza | le parole inaspettate del Papa su emergenza e violenza

Papa Francesco, uscendo da Castel Gandolfo, ha espresso considerazioni significative sulle delicate questioni che riguardano il Medio Oriente. L’attenzione del Pontefice si è focalizzata, in primo luogo, sul piano proposto da Donald Trump per la regione, in particolare per la Striscia di Gaza. La sua valutazione non è stata di totale adesione, ma ha evidenziato un’apertura diplomatica, sottolineando l’esistenza di “elementi molto interessanti” all’interno della proposta. Questa formula, ponderata e misurata, suggerisce che il piano contenga spunti o potenziali soluzioni che, pur in un contesto di grande complessità politica e storica, potrebbero meritare un’attenta valutazione da parte di tutti gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

