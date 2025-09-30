Dalifort-Fioirail e Castiglion Fiorentino un' amicizia nel nome di Bebeto

Nei giorni scorsi, Castiglion Fiorentino ha ospitato una delegazione del Comune di Dalifort-Foirail, città situata nell’area metropolitana di Dakar (Senegal), guidata dal sindaco Mamadou Mbengue. La visita è stata resa possibile grazie a Bebeto, calciatore della Castiglionese originario proprio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: dalifort - fioirail

