Dal turismo venatorio agli spari in spiaggia Lipu | Ddl caccia pericoloso e senza basi scientifiche

Presso le Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato sono in corso le consultazioni sul controverso ddl caccia (o ddl Malan) che punta a riformare l'attività venatoria in Italia, ampliando sensibilmente le libertà per le "doppiette". Il responsabile Antibracconaggio e attività venatoria della Lipu Giovanni Albarella spiega a Fanpage.it le criticità della riforma, promossa dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: turismo - venatorio

La Lista collegata al Presidente Eugenio Giani si presenta a Siena. La sfida per civici e riformisti è diventare protagonisti su sanità, infrastrutture, tutela del mondo venatorio e agricolo, cultura e turismo. Su questi temi non si può andare indietro. Serve prosegui - facebook.com Vai su Facebook

La Lista collegata al Presidente @EugenioGiani si presenta a Siena. La sfida per civici e riformisti è diventare protagonisti su sanità, infrastrutture, mondo venatorio, agricolo, cultura e turismo. Su questi temi non si torna indietro. Serve proseguire con coraggio - X Vai su X

Turismo venatorio, spari in spiaggia e di notte, Lipu: “Ddl caccia pericoloso e senza basi scientifiche” - Presso le Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato sono in corso le consultazioni sul controverso ddl caccia (o ddl Malan) che punta a riformare l'attività ... Scrive fanpage.it