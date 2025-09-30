Dal turismo venatorio agli spari in spiaggia Lipu | Ddl caccia pericoloso e senza basi scientifiche

Presso le Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato sono in corso le consultazioni sul controverso ddl caccia (o ddl Malan) che punta a riformare l'attività venatoria in Italia, ampliando sensibilmente le libertà per le "doppiette". Il responsabile Antibracconaggio e attività venatoria della Lipu Giovanni Albarella spiega a Fanpage.it le criticità della riforma, promossa dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

