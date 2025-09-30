Tante le domande che circolano nel movimento Maga sull’omicidio di Charlie Kirk, fondatore del Turning point Usa TPUSA, crimine del quale è accusato Tyler Robinson, ora agli arresti. Un articolo di Kit Kalemberg su al Mayadeen ne squaderna alcune. Anzitutto, lo sceriffo che, secondo la narrazione, insieme al padre avrebbe convinto Robinson a costituirsi, ha detto che l’ha fatto solo perché “le foto del presunto assassino di Kirk gli somigliavano e temeva di essere ucciso in un raid della SWAT”. E, infatti, nonostante l’FBI abbia pubblicizzato messaggi nei quali si auto-accusava, “ nega ogni responsabilità” (perché negare, se ha confessato nei messaggi?). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal proiettile magico di JFK a quello miracoloso di Kirk