dal patriottismo al controllo globale

«Se il mondo va in frantumi, l'unica è rincominciare a raccogliere i pezzi, insieme». È la proposta di Tomaso Amadio e Bruno Fornasari, proclamata ieri alla presentazione del cartellone del Teatro Filodrammatici. Infatti «S.C.L.E.R.O. Se Cala L'Empatia, Ritrovarsi Ossigena» è il titolo della nuova stagione. Rabbia, insoddisfazione, ma anche un invito a non scoraggiarsi, a reagire. E lo dimostrano gli 8 mesi di programmazione, con 12 spettacoli in cartellone, 2 produzioni del Teatro Filodrammatici e 3 prime nazionali che sono partiti già ieri sera con Con-Testo-Teatro in tempo reale, una maratona di due giorni, conclusa ieri, in cui cinque registi intrecciano il loro talento con altrettanti drammaturghi della scena internazionale per spettacoli su notizie e fatti accaduti settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

