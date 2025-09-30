dal palasport di cervia agli ori mondiali

Cervia, città di mare e di sport, ha saputo scrivere una pagina speciale nella storia della pallavolo italiana. Prima le ragazze di Julio Velasco, poi i ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno infatti scelto il Palasport di via Pinarella – dotato di impianto di refrigerazione dell’aria – come quartier generale per affinare gli ultimi dettagli della preparazione che poi ha portato entrambe le squadre azzurre sul tetto del mondo. Un privilegio non da poco, che la città ha vissuto con orgoglio e partecipazione, trasformandosi per giorni in una sorta di ‘casa azzurra’ sul mare Adriatico. Tra l’altro, nei momenti di relax, le future e i futuri campioni del mondo sono stati accolti dal Fantini Club, unanimamente riconosciuto come il ‘tempio del beach volley’, per il primo torneo ufficiale organizzato nel 1984. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

