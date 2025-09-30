Dal nuovo missile Teseo Mk2E alla torretta Lionfish 30 cosa c’è in mostra a Seafuture 2025
A La Spezia ha preso il via Seafuture 2025, evento che, fino al 2 ottobre, mette in campo le ambizioni tecnologiche e strategiche della difesa navale italiana e non solo. Alla cerimonia inaugurale il ministro Guido Crosetto ha lanciato un messaggio chiaro: “non c’è progresso senza sapere, senza tecnologia, senza chi lo preserva”. Un richiamo che lega industria e politica, ricordando come la competizione internazionale si giochi sempre di più sulle capacità tecnologiche e sul modo in cui un Paese sceglie di difenderle. Innovazione e concretezza, così l’industria navale si racconta a Seafuture Il salone non è soltanto una vetrina per le aziende presenti, ma il racconto di un’industria che sta facendo grandi progressi nella direzione della concretezza. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: nuovo - missile
Esperti, Mosca prepara test nuovo missile nucleare
"Testato un nuovo missile ipersonico": come funziona l'ET-LDHCM
Ipersonico Ottomano. Quanto pesa il nuovo missile sulle ambizioni di Ankara
Nuovo contratto di produzione per TESEO MK2/E MBDA ha firmato un nuovo contratto di produzione con la Marina Militare italiana per il missile antinave #TESEOMK2E, il sistema di nuova generazione progettato per rispondere alle esigenze operative i - X Vai su X
Putin: le forze russe testano un nuovo missile ipersonico a medio raggio in un’azione militare contro Ucraina Il corrispondente del China Media Group è stato informato che il 21 novembre, ora locale, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso nel - facebook.com Vai su Facebook
Dal nuovo missile Teseo Mk2E alla torretta Lionfish 30, cosa c’è in mostra a Seafuture 2025 - A La Spezia ha preso il via Seafuture 2025, evento che, fino al 2 ottobre, mette in campo le ambizioni tecnologiche e strategiche della difesa navale italiana e non solo. Da formiche.net
Firmato il contratto di produzione del Teseo Mk2/E per la Marina Militare - MBDA Italia ha sottoscritto con Direzione Nazionale degli Armamenti Navali il contratto per la produzione del nuovo missile Teseo Mk2/E ... Lo riporta aresdifesa.it