Dal nuovo missile Teseo Mk2E alla torretta Lionfish 30 cosa c’è in mostra a Seafuture 2025

A La Spezia ha preso il via Seafuture 2025, evento che, fino al 2 ottobre, mette in campo le ambizioni tecnologiche e strategiche della difesa navale italiana e non solo. Alla cerimonia inaugurale il ministro Guido Crosetto ha lanciato un messaggio chiaro: “non c’è progresso senza sapere, senza tecnologia, senza chi lo preserva”. Un richiamo che lega industria e politica, ricordando come la competizione internazionale si giochi sempre di più sulle capacità tecnologiche e sul modo in cui un Paese sceglie di difenderle. Innovazione e concretezza, così l’industria navale si racconta a Seafuture Il salone non è soltanto una vetrina per le aziende presenti, ma il racconto di un’industria che sta facendo grandi progressi nella direzione della concretezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

