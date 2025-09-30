Dal Ministero 210 milioni per i laboratori innovativi di oltre mille istituti Valditara | Lavoriamo a un sistema formativo all’avanguardia

Oltre 210 milioni di euro sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a più di mille istituti tecnici e professionali in tutta Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piano Estate 2025, Ministero: “Grande successo tra scuole e famiglie, richieste per 272,6 milioni di euro”

Cinema, finisce l’era dei furbetti: il ministero revoca 66 milioni di tax credit già concessi. I controlli funzionano

Il ministero della Cultura ha revocato 66 milioni di credito d’imposta

45 milioni per inclusione, didattica speciale e laboratori: fondi per scuole in ospedale, istruzione domiciliare e carceraria - Due decreti del Ministero dell'Istruzione e del Merito definiscono la ripartizione di 45 milioni di euro destinati a rafforzare la didattica nei contesti scolastici più complessi.

Area Science Park, dal MIUR 2 milioni per il potenziamento dei laboratori - Il Ministero dell'Università e Ricerca ha stanziato 2 milioni di euro di finanziamento per l'Area Science Park, per potenziare la ricerca delle scienze che studiano le interazioni tra geni, proteine e ...