Dal Consiglio Provinciale sul Bilancio una possibile ' svolta' per lo Stadio del Nuoto

Nella giornata di oggi (30 settembre) si è tenuto il consiglio provinciale: tutti i punti previsti all’ordine del giorno sono stati approvati.Tra i provvedimenti più rilevanti figura l’approvazione dello schema di Bilancio consolidato 2024. Il documento, che comprende le società partecipate Terra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: consiglio - provinciale

Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso

Via dal consiglio provinciale, Scancariello: "Segnale forte". Video di Palazzo: "Non voglio essere frainteso"

In Consiglio provinciale si è discusso soprattutto di strade e manutenzione

Telesveva. . Discariche Tufarelle e San Procopio, il consiglio provinciale si astiene su richiesta del PD di sospendere iter di ampliamento. Lodispoto: "Non possiamo esporci a richieste danni. Discarica Cobema? Arpa non risponde ma va messa in sicurezza" # - facebook.com Vai su Facebook

Oristano: la composizione del nuovo Consiglio provinciale guidato dal neo presidente Pireddu - X Vai su X

Mancuso(FI): “In consiglio provinciale con le variazioni di bilancio risorse concrete per viabilità e scuole, segnale forte al territorio” - Il deputato all’ARS di Forza Italia, Michele Mancuso, esprime piena soddisfazione per quanto avvenuto in Consiglio provinciale al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, dove sono state ... Scrive ilfattonisseno.it

Provincia, convocato il Consiglio: bilancio e programmazione al centro della seduta del 30 settembre - 2027 e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari, in un contesto che chiama gli enti locali a intercettare risorse per infrastrutture e mobil ... Segnala catanzaroinforma.it