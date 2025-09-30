Dal consiglio comunale l' ok per la vendita di San Siro ai club

Dopo oltre 11 ore di seduta arriva il sì alla vendita dello stadio a Inter e Milan MILANO - Dopo oltre 11 ore di seduta, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4. A favore, con 24 voti, la maggiora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dal consiglio comunale l'ok per la vendita di San Siro ai club

Il Consiglio comunale ha approvato nella notte la delibera che ne autorizza la vendita con le aree circostanti a Inter e Milan per 197 milioni di euro.

