Dal centro di Roma ai lidi | negozi distributori e turisti nel mirino dei ladri

Negozi presi di mira, distributori scassinati, portafogli strappati al volo, telefoni rubati ai turisti e rapine a bordo dei convogli: è il bilancio di una serie di interventi condotti dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della Capitale e lungo il litorale nettunense, dove, nelle ultime ore, otto persone sono state arrestate in distinte circostanze legate a fatti di criminalità predatoria. Il primo episodio è avvenuto in un distributore di carburante lungo via Nettunense, dove due uomini, travisati ed armati di arnesi atti allo scasso, hanno tentato di forzare la cassaforte. Le telecamere di videosorveglianza li hanno immortalati mentre agivano, fin quando un sistema di allarme nebbiogeno non li ha messi in fuga. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

