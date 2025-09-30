Dal Brugge… al Brugge | la Champions torna a Bergamo l’Atalanta vuole chiudere un cerchio

Bergamo. Un cerchio da chiudere al più presto, per poter voltare pagina e mettersi alle spalle quella doppia sconfitta dei playoff dell’anno scorso che, per stessa ammissione di chi lo spogliatoio lo vive, ancora brucia. Dal Brugge delle due partite del 12 e 18 febbraio che hanno portato all’eliminazione facendo calare una prima parte di sipario sull’era Gasperini, al Brugge che torna a Bergamo sette mesi dopo per l’esordio casalingo stagionale europeo della nuova Atalanta di Ivan Juric. Questa sera alle 18:45 torna la Champions League a Bergamo, con una sfida tutta nerazzurra, ma che rievoca ricordi che, ripensandoci ora, hanno tutto un altro sapore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: brugge - brugge

Salisburgo-Club Brugge (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Rangers-Club Brugge (Qualificazioni Champions League, 19-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Club Brugge-Rangers (Qualificazioni Champions League, 27-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

#Carnesecchi: "È una squadra tosta" ? Carnesecchi's words on #AtalantaBrugge #UCL #GoAtalantaGo - facebook.com Vai su Facebook

?#Juric pronto al #Brugge: "L'#Atalanta vuole riscattarsi. #Lookman? Si sta allenando" - X Vai su X

Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, vogliamo vincere ancora” - Il centrocampista Stankovic e l’allenatore Hayen: “Manca freschezza nelle gambe dopo aver giocato così tante partite, ma è normale”. Da bergamonews.it

Atalanta-Club Brugge: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni - Torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase e l'Atalanta ospita il Club Brugge per provare a voltare pagina dopo la batosta al debutto col Psg. Da msn.com