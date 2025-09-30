Dal Bastione Alicorno al Museo delle associazioni d' arma con aperitivo finale
Domenica 5 Ottobre 2025. Il Rione Santa Croce racchiude, in pochi isolati, alcune peculiarità di natura architettonica e culturale rappresentative di differenti periodi storici. In collaborazione con gli amici di Assoarma, ripercorreremo i fasti della Serenissima Repubblica e la cinta muraria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: bastione - alicorno
