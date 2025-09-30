Dal 2026 per entrare in questa amatissima città europea si pagherà un biglietto da 17 euro

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troppi turisti in città: da qui la decisione del Consiglio comunale di introdurre un ticket d'ingresso a loro destinato, per limitare i danni da overtourism. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: entrare - amatissima

2026 entrare amatissima citt224Dal 2026 per entrare in questa amatissima città europea si pagherà un biglietto da 17 euro - Qui i turisti si riversano in massa a scattare foto ed è arrivato il momento di dire basta. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 2026 Entrare Amatissima Citt224