Dal 10 ottobre a Napoli il Congresso campano di reumatologia

Il 10 ed 11 ottobre presso l’Hotel Excelsior di Napoli in Via Partenope avrà luogo il Congresso campano di Reumatologia 2025, organizzato e presieduto da Enrico Tirri, Direttore Uosd di Reumatologia all’Ospedale del Mare – Napoli, delegato regionale per la Campania della Società italiana di reumatologia (Sir), consigliere nazionale Fondazione italiana ricerca in reumatologia (Fira). Presidente onorario del Congresso è Raffaele Scarpa. La reumatologia ha vissuto negli ultimi anni una straordinaria evoluzione grazie alle importanti acquisizioni offerte dalla ricerca scientifica. Obiettivo del congresso, quindi, è affrontare in modo multidisciplinare i diversi ambiti delle malattie reumatologiche grazie all’intervento degli esperti impegnati nell’attività clinica e di ricerca, per fornire un aggiornamento sulle più importanti patologie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it