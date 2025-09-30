Dal 10 ottobre a Napoli il Congresso campano di reumatologia

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 ed 11 ottobre presso l’Hotel Excelsior di Napoli in Via Partenope avrà luogo il Congresso campano di Reumatologia 2025, organizzato e presieduto da   Enrico Tirri, Direttore Uosd di Reumatologia all’Ospedale del Mare – Napoli, delegato regionale per la Campania della Società italiana di reumatologia (Sir),  consigliere nazionale Fondazione italiana ricerca in  reumatologia (Fira). Presidente onorario del Congresso è Raffaele Scarpa. La reumatologia ha vissuto negli ultimi anni una straordinaria evoluzione grazie alle importanti acquisizioni offerte dalla ricerca scientifica. Obiettivo del congresso, quindi, è affrontare in modo multidisciplinare i diversi ambiti delle malattie reumatologiche grazie all’intervento degli esperti impegnati nell’attività clinica e di ricerca, per fornire un aggiornamento sulle più importanti patologie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - napoli

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, tanti appuntamenti gratuiti fino al 5 ottobre per scoprire le bellezze della città

Vedi Napoli d’estate e poi Torni, itinerari tematici e Concerto di Ferragosto all’Alba: appuntamenti gratuiti fino al 5 ottobre

Intelligenza artificiale e nuove competenze, la sfida educativa globale. Valditara annuncia: “Dal 9 al 13 ottobre a Napoli 4 giorni dedicati al suo utilizzo in classe”

Cerca Video su questo argomento: 10 Ottobre Napoli Congresso