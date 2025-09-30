Dal 1° ottobre tornano le misure antismog | quasi 9 mila i cittadini che hanno già aderito a Move-In
Dal 1° ottobre al 31 marzo 2026 tornano in vigore in Emilia-Romagna le misure stagionali per la qualità dell’aria. Nei Comuni di pianura, dal lunedì al venerdì (8,30-18,30), stop ai veicoli diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro 2, ciclomotori e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Polveri sottili, dall'1 ottobre tornano le misure antismog: previsti 3 livelli di attenzione. In caso di allerta rossa stop anche ai mezzi commerciali Euro 5 - Tutela della qualità dell'aria: dal primo ottobre tornano in vigore anche nel Veneziano le misure antismog. Si legge su ilgazzettino.it
Torino, da lunedì tornano in vigore le misure antismog - Da lunedì 15 settembre tornano in vigore a Torino le misure antismog, già concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il ministero dell'Ambiente. Scrive ansa.it