Dal 1° ottobre tornano le misure antismog | quasi 9 mila i cittadini che hanno già aderito a Move-In

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° ottobre al 31 marzo 2026 tornano in vigore in Emilia-Romagna le misure stagionali per la qualità dell’aria. Nei Comuni di pianura, dal lunedì al venerdì (8,30-18,30), stop ai veicoli diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro 2, ciclomotori e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - tornano

I Depeche Mode tornano al cinema con “M”, nelle sale dal 28 al 30 ottobre

Le Mma tornano a Roma, il 4 ottobre i ‘Cage Warriors’ al Palapellicone di Ostia

Avanti un Altro, le nuove puntate dall’1 ottobre: Bonolis e Laurenti tornano in tv

Polveri sottili, dall'1 ottobre tornano le misure antismog: previsti 3 livelli di attenzione. In caso di allerta rossa stop anche ai mezzi commerciali Euro 5 - Tutela della qualità dell'aria: dal primo ottobre tornano in vigore anche nel Veneziano le misure antismog. Si legge su ilgazzettino.it

Torino, da lunedì tornano in vigore le misure antismog - Da lunedì 15 settembre tornano in vigore a Torino le misure antismog, già concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il ministero dell'Ambiente. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 1176 Ottobre Tornano Misure