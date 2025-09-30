Dal 1° ottobre al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale ritardi per le dosi anti-Covid

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Regione la campagna antinfluenzale può partire il 1 ottobre, come già annunciato nelle scorse settimane. Dagli uffici dell’Assessorato è stata inviata una circolare alle Asl. Per ritardi di Ministero e Aifa dovrà però essere rinviata di qualche giorno almeno quella per il Covid, che in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - campagna

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Toscana al via con i vaccini: dal 1° ottobre parte la campagna contro influenza e Covid

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

In Kosovo al via campagna per amministrative del 12 ottobre - In Kosovo ha preso il via oggi la campagna elettorale in vista delle amministrative del prossimo 12 ottobre. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 1176 Ottobre Via Campagna