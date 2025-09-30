Dai problemi di depressione al dramma familiare | Paupisi piange Elisa e il figlio Cosimo
Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata di ordinaria vita familiare si è trasformata in un incubo a Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento. Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa questa mattina, probabilmente nel sonno, dal marito, Salvatore Ocone, 58 anni, che in seguito è fuggito con i due figli minorenni. La fuga dell’uomo è terminata nel tardo pomeriggio a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, dove le forze dell’ordine lo hanno trovato insieme ai ragazzi. All’interno del veicolo, purtroppo, il figlio Cosimo, 16 anni, era già morto, mentre la figlia Antonia, 17 anni, è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, con la frattura della teca cranica e una consistente perdita di sangue. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
