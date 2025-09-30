L a moda conquista Parigi. La fashion week è appena iniziata all’ombra della Tour Eiffel – e non è un modo di dire. A fare da apripista infatti, la sfilata di Saint Laurent, che ha dato il calcio d’inizio il 29 settembre in un labirinto di ortensie ricreato per l’occasione proprio a pochi passi dal monumento simbolo della città. A stupire grazie alla location ad effetto è anche Louis Vuitton, che accoglie i suoi ospiti nelle sale affrescate del Museo del Louvre. E i look? A giudicare dai primi show per la Primavera-Estate 2026, non sono da meno. Saint Laurent PE 2026, maxi-fiocchi e volumi scultorei: la sfilata che apre la Paris Fashion Week X Leggi anche › Debutti attesissimi e show da non perdere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai defilé della Ville Lumiere fioccano spunti di styling e nuovi must-have. Da copiare subito, per anticipare i trend