Dai clan autoctoni alle infiltrazioni mafiose | la mappa della criminalità da Aprilia a Formia

Tra il 2022 e il 2023 il Lazio è la Regione con il più alto numero di reati denunciati, con Roma che traina e incide per una grossa percentuale. Concluso infatti l’effetto delle restrizioni degli anni precedenti dovute alla pandemia, il volume dei reati è tornato ad attestarsi sui livelli del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it