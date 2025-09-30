Dagospia ‘pizzica’ Raoul Bova a pranzo con Beatrice Arnera

I due attori lavorano insieme sul set di Buongiorno Mamma, fiction in onda in questo periodo su Canale 5. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Dagospia ‘pizzica’ Raoul Bova a pranzo con Beatrice Arnera

In questa notizia si parla di: dagospia - pizzica

Cafonalino su Dagospia di Gabriella Sassone sul matrimonio del 12 Settembre tra Alma Manera e Paolo Petrecca. Tutto quello che è successo e chi c'era ... Imperdibile Saxxonizzateviii !!! - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme al ristorante: «Baci galeotti, abbracci e carezze furtive». Ma l'attore scoppia in lacrime - Se sul piano professionale lo scandalo che lo ha travolto lo scorso luglio non ha minimamente intaccato la ... msn.com scrive

Dagospia lancia la bomba: Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme - Guido e Agata nella vita reale potrebbero essersi davvero innamorati: Dagospia lancia lo scoop ... Da ultimenotizieflash.com