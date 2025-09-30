Dagospia ‘pizzica’ Raoul Bova a pranzo con Beatrice Arnera

Golssip.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due attori lavorano insieme sul set di Buongiorno Mamma, fiction in onda in questo periodo su Canale 5. 🔗 Leggi su Golssip.it

dagospia 8216pizzica8217 raoul bova a pranzo con beatrice arnera

© Golssip.it - Dagospia ‘pizzica’ Raoul Bova a pranzo con Beatrice Arnera

In questa notizia si parla di: dagospia - pizzica

dagospia 8216pizzica8217 raoul bovaRaoul Bova e Beatrice Arnera insieme al ristorante: «Baci galeotti, abbracci e carezze furtive». Ma l'attore scoppia in lacrime - Se sul piano professionale lo scandalo che lo ha travolto lo scorso luglio non ha minimamente intaccato la ... msn.com scrive

dagospia 8216pizzica8217 raoul bovaDagospia lancia la bomba: Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme - Guido e Agata nella vita reale potrebbero essersi davvero innamorati: Dagospia lancia lo scoop ... Da ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Dagospia 8216pizzica8217 Raoul Bova