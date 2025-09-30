Da San Siro al Gewiss Stadium per Atalanta-Bruges | Jashari torna a vedere la sua ex squadra

Tra gli spalti del Gewiss Stadium per Atalanta-Club Brugge è presente un volto noto a tutti i tifosi del Milan: Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Da San Siro al Gewiss Stadium per Atalanta-Bruges: Jashari torna a vedere la sua ex squadra

In questa notizia si parla di: siro - gewiss

Atalanta presenta la New Balance Arena ? Il club bergamasco ha trovato un nuovo partner per i naming rights del proprio stadio: l’impianto non sarà più Gewiss Stadium ma porterà il nome del nuovo sponsor tecnico. «L’impianto si chiamerà New Balance - facebook.com Vai su Facebook

Lo stadio dell'Atalanta cambia nome: da Gewiss Stadium a New Balance Arena - X Vai su X

Nuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Riporta sport.sky.it

Come sarà il nuovo stadio San Siro: cosa sappiamo sul nuovo impianto di Milano dopo la vendita a Inter e Milan - La delibera sulla vendita della Grande Funzione Urbana di San Siro è stata approvata anche dal Consiglio comunale di Milano ... Come scrive fanpage.it