Milano, 30 settembre 2025 – Il tempo di festeggiare il centenario, la prima pietra fu posata l'1 agosto 2025, e lo stadio di San Siro “Giuseppe Meazza” si avvia ad entrare nell'album dei ricordi dopo l’approvazione fra le polemiche (e una maggioranza di centrosinistra spaccata) della delibera di cessione dell’impianto sportivo a Milan e Inter. Ma non basterà un’enciclopedia per tenere memoria di tutti gli eventi che ha ospitato e di cui è stato testimone, cambiando aspetto e dimensioni per adeguarsi alle sempre nuove esigenze ma rimanendo per sempre nella mente e nel cuore di chi via ha giocato o vi si è esibito e dei milioni di persone che l'hanno reso vivo, di settimana in settimana, di anno in anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Rivera e Mazzola agli All Blacks, Bob Marley e Madonna: i cento anni del Meazza, l’altra Scala di Milano sotto i riflettori del mondo