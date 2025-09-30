Dopo ben 17 anni insieme è arrivata al capolinea la storia d’amore fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, proprio poco dopo la fine di Temptation Island, programma condotto da Filippo. Ma la storia, almeno a giudicare dalle parole di entrambi, sarebbe terminata prima della rivelazione L’addio fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa (dopo 17 anni). A dare l’annuncio dell’addio è stato Filippo Bisciglia che su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio. “È da un po’. dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, ha scritto il conduttore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da quanto tempo e perché si sono lasciati Filippo Bisciglia e Pamela Camassa