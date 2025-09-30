Da Prato a Riyadh Il tessile del futuro nel dialogo fra giovani
Il tessile può essere responsabile, inclusivo e innovativo: sono i tre punti cardine del convegno "Threads of innovation" organizzato da Lyria, azienda leader per tessuti da arredamento ed abbigliamento, che si è svolto ieri alla Camera di Commercio Pistoia-Prato. L’occasione è stata data dall’inizio del workshop di una settimana di 10 studenti di architettura e interior design del Politecnico di Milano e di 10 della Prince Sultan University di Riyadh, ospitati nella sede di Montemurlo. Sette giorni in cui i giovani vengono coinvolti nella realizzazione di oggetti di arredamento: i prototipi saranno al salone del mobile di Riyadh a novembre, quando sarà scelto il vincitore, poi portato al salone del mobile di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
