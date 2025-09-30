Da Norma a Norba | una passeggiata guidata al tramonto per gli Appia Day

Un evento davvero da non perdere quello organizzato al Parco Archeologico di Norba all’interno degli Appia Day, il festival diffuso che celebra la bellezza della Via Appia Antica con una serie di iniziative.Questa la prima edizione dopo il riconoscimento come patrimonio dell’UNESCO della Regina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

