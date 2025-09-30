Da Meta a OpenAI | tra controlli parentali e responsabilità delle IA

Repubblica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un singolare riproporsi di quanto accaduto anni fa con i social network, le big tech corrono ai ripari: Meta starebbe rivedendo le regole del suo chatbot dopo le accuse di conversazioni inappropriate con minori mentre OpenAI ha ufficialmente introdotto controlli per i. 🔗 Leggi su Repubblica.it

da meta a openai tra controlli parentali e responsabilit224 delle ia

© Repubblica.it - Da Meta a OpenAI: tra controlli parentali e responsabilità delle IA

In questa notizia si parla di: meta - openai

OpenAI va al contrattacco, strappati 4 importanti dipendenti a Meta e Musk

Meta a caccia di talenti: stipendi da capogiro per soffiare i tecnici a OpenAI

Meta, un ex OpenAI alla guida dei Superintelligence Labs

meta openai controlli parentaliDa Meta a OpenAI: tra controlli parentali e responsabilità delle IA - In un singolare riproporsi di quanto accaduto anni fa con i social network, le big tech corrono ai ripari: Meta starebbe rivedendo le regole del suo chatbot ... Come scrive repubblica.it

meta openai controlli parentaliOpenAI tra sicurezza dei minori e nuove frontiere social: due novità destinate a far discutere - OpenAI introduce controlli parentali su ChatGPT per tutelare i minori e prepara una nuova app sociale basata su Sora 2, interamente alimentata da video generati dall’intelligenza artificiale. Scrive news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Meta Openai Controlli Parentali