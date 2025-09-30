Da Martano a Zollino in bici | parte il progetto Pedali in Comune per la mobilità sostenibile

Lecceprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARTANO - Promuovere la mobilità sostenibile, favorire la diffusione del cicloturismo e valorizzare la ricchezza culturale, storica e paesaggistica della Grecìa Salentina, territorio unico nel cuore del Salento, caratterizzato da tradizioni secolari e da una forte identità linguistica e culturale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: martano - zollino

martano zollino bici parteIncentivare la mobilità sostenibile con “Martano-Zollino: pedali in comune”, presentata l’iniziativa - Nello specifico, il progetto ha lo scopo di rafforzare le politiche di mobilità ciclistica tra i territori di Martano e Zollino ... Come scrive leccenews24.it

Cerca Video su questo argomento: Martano Zollino Bici Parte