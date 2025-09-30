Oltre centocinquanta persone, malati, donne, bambini, evacuate dalla Striscia di Gaza e trasportate in Italia su iniziativa del governo, attraverso una complessa e articolata missione coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Difesa. L’Italia ha completato con successo due distinte operazioni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza. Le missioni, realizzate anche con il supporto dell’Intelligence, si sono svolte in coordinamento con partner internazionali e locali. Con la prima missione, in stretto coordinamento con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Italia ha provveduto all’evacuazione di altri 80 cittadini palestinesi, tra bambini malati e loro accompagnatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Gaza a Roma: il governo trasferisce in Italia palestinesi malati, donne e bambini con i nostri aerei militari