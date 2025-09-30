Da Gaza a Roma 15 bambini ricoverati all' Umberto I Tra loro c' è anche una neonata di due mesi

Nella serata del 29 settembre sono arrivati con un volo di Stato 15 minori provenienti dalla Striscia di Gaza, che verranno presi in cura dai medici del policlinico Umberto I. Bambini di Gaza a RomaL'attività umanitaria di accoglienza dei minori, coordinata dal ministero degli Affari Esteri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

