Da Gaza a Napoli bimbo di un anno ricoverato al Santobono | Nato durante la guerra

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nato sotto le bombe, oggi Zakaria è all'ospedale Santobono di Napoli per le cure del caso: arriva da Gaza. "Presenta problemi di accrescimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - napoli

Napoli col flash mob ha risposto in modo esemplare al genocidio di Gaza. Al contrario del sindaco

Attacco hacker al Comune di Napoli, mail bombing ai consiglieri dopo la mozione pro-Gaza

Attacco hacker al Comune di Napoli, mailbombing contro Manfredi e consiglieri per mozione pro Gaza

gaza napoli bimbo annoDa Gaza a Napoli, bimbo di un anno ricoverato al Santobono: “Nato durante la guerra” - Nato sotto le bombe, oggi Zakaria è all’ospedale Santobono di Napoli per le cure del caso: arriva da Gaza. Segnala fanpage.it

gaza napoli bimbo annoDalla striscia di Gaza a Napoli,bimbo di un anno ora in ospedale - Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Napoli Bimbo Anno