Da Eliza Stefania Feru a Elisa Polcino una lunga scia di sangue | oltre 60 vittime di femminicidio in Italia

Roma, 30 settembre 2025 – Non si ferma la tragica conta delle vittime di femminicidio in Italia. Alle oltre 60 donne uccise dall'inizio dell'anno, stando agli ultimi dati del Viminale che analizzano i primi sette mesi del 2025, si aggiunge Elisa Polcino, 49 anni, uccisa a colpi di pietra a Paupisi, in provincia di Benevento. E anche in questo caso, come nella maggior parte dei femminicidi l’autore del delitto sarebbe il marito, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni di cui si sono perse le tracce. Si cercano anche Così i due figli minorenni della coppia, un ragazzino di 15 e la sorella di 16 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Eliza Stefania Feru a Elisa Polcino, una lunga scia di sangue: oltre 60 vittime di femminicidio in Italia

Oltre 60 donne uccise, da Eliza Feru a Elisa Polcino - Hayat Fatimi, 46 anni, Tiziana Vinci, 54 anni, Tina Sgarbini, 47 anni, Cinzia Pinna (33) e Elisa Polcino sono le ultime donne, in ordine di tempo, uccise ad agosto per mano di un uomo, partner o ex ... Riporta ansa.it

Eliza Stefania uccisa dal marito,ennesimo femminicidio-suicidio. Mistero sul movente: «Problemi coinugali». Erano sposati da pochi mesi - Come prassi i rilievi degli inquirenti sono ancora in corso ma non ci sono praticamente dubbi che sia l'ennesimo femminicidio- Scrive leggo.it