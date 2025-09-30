Da Bergamo alla Bulgaria in cento seguendo il Papa Buono | Arricchiti dalla bellezza della fede

Ecodibergamo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO. Il bilancio di monsignor Pelucchi, Vicario generale della Diocesi, e di don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi, al rientro dall’itinerario sulle orme di monsignor Roncalli, dal 1925 al 1934 visitatore e delegato apostolico in Bulgaria. Nel 2026 il pellegrinaggio ad Assisi per San Francesco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

da bergamo alla bulgaria in cento seguendo il papa buono arricchiti dalla bellezza della fede

© Ecodibergamo.it - Da Bergamo alla Bulgaria, in cento «seguendo» il Papa Buono: «Arricchiti dalla bellezza della fede»

In questa notizia si parla di: bergamo - bulgaria

bergamo bulgaria cento seguendoDa Bergamo alla Bulgaria, in cento «seguendo» il Papa Buono: «Arricchiti dalla bellezza della fede» - I cento pellegrini sono tornati a casa tra domenica 28 e lunedì 29 settembre, al termine di un’esperienza ricca di significato, sulle orme del Papa Buono bergamasco, San Giovanni XXIII ... Lo riporta ecodibergamo.it

bergamo bulgaria cento seguendoIn Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni: «Qui ha rafforzato il coraggio della fede» - Tra Rila e Sofia le ultime tappe dell’itinerario promosso a cent’anni dall’arrivo di monsignor Roncalli in Bulgaria come visitatore apostolico. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Bulgaria Cento Seguendo