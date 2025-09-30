Da Bergamo alla Bulgaria in cento seguendo il Papa Buono | Arricchiti dalla bellezza della fede
IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO. Il bilancio di monsignor Pelucchi, Vicario generale della Diocesi, e di don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi, al rientro dall’itinerario sulle orme di monsignor Roncalli, dal 1925 al 1934 visitatore e delegato apostolico in Bulgaria. Nel 2026 il pellegrinaggio ad Assisi per San Francesco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: bergamo - bulgaria
Da Bergamo alla Bulgaria, in cento «seguendo» il Papa Buono: «Arricchiti dalla bellezza della fede» - I cento pellegrini sono tornati a casa tra domenica 28 e lunedì 29 settembre, al termine di un’esperienza ricca di significato, sulle orme del Papa Buono bergamasco, San Giovanni XXIII ... Lo riporta ecodibergamo.it
In Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni: «Qui ha rafforzato il coraggio della fede» - Tra Rila e Sofia le ultime tappe dell’itinerario promosso a cent’anni dall’arrivo di monsignor Roncalli in Bulgaria come visitatore apostolico. Riporta ecodibergamo.it