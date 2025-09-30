Da attivista contro la violenza di genere a indagata per stalking | il caso Di Pietro
Da paladina dei diritti delle donne a indagata per stalking. È la parabola di Domitilla Shaula Di Pietro, scrittrice, pittrice e sceneggiatrice, nota negli ultimi anni per libri, incontri e manifesti contro la violenza di genere. Oggi il suo nome compare in un fascicolo della procura di Tivoli: il sostituto procuratore Roberto Bulgarini Nomi ha chiuso le indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per molestie, minacce e stalking. L’accusa. Secondo la ricostruzione della procura, riportata da Repubblica, Di Pietro avrebbe perseguitato l’ex compagno, un regista, con centinaia di messaggi e telefonate, accompagnati da minacce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
