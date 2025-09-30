Curiosità la clinica del sale di Salerno spegne la prima candelina

L'Haloterapia made in Salerno spegne una candelina: compie un anno, infatti, la prima clinica del sale cittadina sita lungo viale Antonio Gramsci.La storiaIl medico polacco Feliks Boczkowski scopre i benefici dell’aria salmastra secca per le vie respiratorie, studiando i minatori delle miniere di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

