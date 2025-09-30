Curiosità anche la salernitana Melania Nicastro nella Carmen del Teatro Verdi
Allieva di Antonella Iannone, già da un pò lavoro nel mondo della danza. Ho iniziato a muovere i primi passi a quattro anni, ho studiato e studio ancora diversi stili di danza con vari coreografi e sono stata scelta per il corpo di ballo della nuova produzione della “Carmen” che andrà in scena il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: curiosit - salernitana
*STADIO STUDIO postpartita 28/09/2025* ? Aggiornamenti in diretta dallo stadio, interviste live ai protagonisti, curiosità: tutto questo ed altro ancora in ‘Stadio Studio’, la trasmissione… Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #stadio #studio #aggiornam - facebook.com Vai su Facebook