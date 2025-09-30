In appena quindici mesi, gli specialisti del design di CUPRA hanno guidato un percorso creativo intenso e coraggioso, culminato nella showcar Tindaya presentata all’IAA Mobility 2025 di Monaco. Ogni singolo componente è stato studiato per trasmettere emozioni autentiche, trasformando la ricerca stilistica in un’esperienza capace di riscrivere le regole dell’automotive contemporaneo. Un laboratorio di idee . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Cupra Tindaya debutta a Monaco, concept che accende emozioni e futuro