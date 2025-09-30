Cupra Tindaya debutta a Monaco concept che accende emozioni e futuro

In appena quindici mesi, gli specialisti del design di CUPRA hanno guidato un percorso creativo intenso e coraggioso, culminato nella showcar Tindaya presentata all’IAA Mobility 2025 di Monaco. Ogni singolo componente è stato studiato per trasmettere emozioni autentiche, trasformando la ricerca stilistica in un’esperienza capace di riscrivere le regole dell’automotive contemporaneo. Un laboratorio di idee . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Cupra Tindaya: la showcar in anteprima al Salone di Monaco

CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza

Cupra Tindaya, evoluzione della specie: la grinta va oltre il Suv

cupra tindaya debutta monacoCUPRA Tindaya: il nuovo linguaggio del design CUPRA a Monaco - CUPRA Tindaya debutta a Monaco con un design che unisce origini, vita e trasformazione: una showcar che anticipa il futuro del brand ... msn.com scrive

cupra tindaya debutta monacoCupra Tindaya, la show car che anticipa lo stile futuro delle prossime Cupra - L'estetica della Tindaya punta su volumi imponenti e superfici scolpite che non cercano minimalismo ma muscolarità controllata ... Secondo autotoday.it

