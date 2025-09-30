Cuore in salute | le nuove scoperte sulla prevenzione che fanno la differenza

Iodonna.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l 29 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale per il Cuore, promossa dalla World Heart Federation e sostenuta in oltre 100 Paesi. L’edizione 2025 porta il messaggio “Non perdere il battito”: un invito a prendersi cura della salute cardiovascolare ogni giorno, non solo in occasione della campagna annuale. Ecco perché le mandorle fanno bene al cuore e all’intestino X Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte prematura al mondo. Prevenzione, diagnosi precoce e cambiamento dello stile di vita rappresentano le armi più potenti per ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

cuore in salute le nuove scoperte sulla prevenzione che fanno la differenza

© Iodonna.it - Cuore in salute: le nuove scoperte sulla prevenzione che fanno la differenza

In questa notizia si parla di: cuore - salute

Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme

Salute, ‘Un cuore grande’: a Giffoni il primo docufilm sulle cardiomiopatie

Salute, 'Un cuore grande': a Giffoni il primo docufilm sulle cardiomiopatie

cuore salute nuove scoperteScoperto un nuovo gene chiave per la salute del cuore - Identificato per la prima volta nell’essere umano un gene finora sconosciuto, che tuttavia ha un ruolo cruciale nella maturazione dei cardiomiociti, le cellule responsabili della contrazione cardiaca. Scrive encanta.it

Scoperto gene Hscharme, nuova chiave per la maturazione delle cellule del cuore - Ricercatori Sapienza e Cnr individuano il gene che regola i cardiomiociti e apre la strada a diagnosi e terapie mirate per le cardiomiopatie ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Salute Nuove Scoperte