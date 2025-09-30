I l 29 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale per il Cuore, promossa dalla World Heart Federation e sostenuta in oltre 100 Paesi. L’edizione 2025 porta il messaggio “Non perdere il battito”: un invito a prendersi cura della salute cardiovascolare ogni giorno, non solo in occasione della campagna annuale. Ecco perché le mandorle fanno bene al cuore e all’intestino X Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte prematura al mondo. Prevenzione, diagnosi precoce e cambiamento dello stile di vita rappresentano le armi più potenti per ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cuore in salute: le nuove scoperte sulla prevenzione che fanno la differenza